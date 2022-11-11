Şanlıurfa'da ölen kuzenler, barıştırmak için aracılık yaparken vurulmuş

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde Cihan Kayhan (32) ile kuzeni Mehmet Kayhan'ın (25), husumetli aileleri barıştırmak için aracı oldukları, tarafların bir araya geldiği sırada yaşanan silahlı kavgada öldürüldükleri ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde Cihan Kayhan (32) ile kuzeni Mehmet Kayhan'ın (25), husumetli aileleri barıştırmak için aracı oldukları, tarafların bir araya geldiği sırada yaşanan silahlı kavgada öldürüldükleri ortaya çıktı.

Suruç ilçesi Aligör Caddesi'nde, 7 Kasım'da seyyar satıcılık yapan K.Ş.'nin (16) kullandığı at arabası ile İbrahim Altay yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı, K.Ş. otomobildeki kişilerce dövüldü. K.Ş.'nin durumu yakınlarına anlatması ile Şimşek ve Altay aileleri, kazadan bir gün sonra Demokrasi Caddesi'nde buluştu. Burada, barış için bir araya gelen taraflar arasında yeniden kavga çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.