- Şanlıurfa'da öldürülen avukat ve tıp fakültesi öğrencisi kardeşinin davası karara bağlandı

Şanlıurfa'da öldürülen kardeşlerin davasında sanıklara ceza yağdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşleri tarafından öldürülen Avukat İsa Alkan ve kardeşi Tıp Fakültesi öğrencisi Ömer Alkan'ın öldürülmesi dosyasında karar çıktı. Mahkeme sanıklara adeta ceza yağdırdı.

Av. Prof. Dr. Ersan Şen ve Av. Kemal Ağar'ın verdiği hukuk mücadelesi sonunda meslektaşları İsa Alkan ve doktor adayı kardeşi Ömer Alkan'ın katillerinin yargı karşısında en ağır cezayı almaları, Alkan ailesini bir nebzede olsa rahatlattı. Duruşma sırasında kendisine söz verilen Av. Kemal Ağar "Her iki sanığında fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte olay yerine gelip, daha 10 günlük bebeği olan Av. İsa Alkan'ı ve yanındaki tıp fakültesi öğrencisi kardeşi Ömer Alkan'ı öldürmesi ve oradan ayrılmaları ve ayrılırken de maktullerin bedenleri üzerinden araçla geçmeleri eylemi nedeniyle sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde beyanda bulundu. Beyanın ardından daha sonra yapılan yargılama sonunda mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanıklara adeta ceza yağdırdı. Duruşma sonunda sanıklardan O.A., 2 kişiyi öldürmek suçundan yargılandığı davada 2 kez "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken adı geçen sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi, uygulanmadı. Duruşmada diğer sanık kardeşi M.A. hakkında ise mahkeme 2 kez "kasten adam öldürme" suçundan 2 kez 25 yıl olmak üzere 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17 Temmuz 2021'de Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi'nde meydana gelen kan donduran olayda, iddiaya göre, Avukat İsa Alkan ve eşi Ayşe Alkan arasında yaşanan geçimsizlik nedeniyle aile boşanma aşamasına geldi. Bu nedenle kayınbiraderleri O.A. ve M.A. eniştesi ve kız kardeşleriyle aralarındaki sorunu çözmek için yaşadıkları eve giderek sitenin bahçesinde tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmada Avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan kayınbirader O.A. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Daha sonra Alkan kardeşleri kanlar içersinde bırakan O.A. ve M.A. araçlarına binerek olay yerinden kaçmışlardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış Acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybetmişlerdi.