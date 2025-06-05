Şanlıurfa'da Kurban Bayramı Denetimi

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında gerçekleştirilen denetimlerde, veteriner hekimler hayvanların sağlık durumunu ve küpe kontrollerini yaptı. Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi, denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirildi.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi, kurban satış noktalarında veteriner hekimler, hayvanların sağlık durumunu ve küpe kontrollerini yaptı.

Eyyübiye ilçe Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi, kurban satış noktalarındaki denetimlerini sürdüreceklerini belirterek, "Hayvanların kulak küpeleri ve sağlık yönünden kontrol ediliyor. Vatandaşlarımızda Tarım ve Orman Bakanlığının 'Tarım Cebimde' uygulamasını telefonlarına indirerek hayvanların ırk, yaş, cinsiyet ve aşılama bilgilerine ulaşabilirler. Kurban alırken öncelikle küpeli olmasına ve büyükbaş hayvanlarda en az 2 yaşlı, küçükbaş hayvanlarda en az 1 yaşlı olmasına ve hayvanların dış görünüşünde ve fiziki yapısında herhangi bir hastalık olmadığına dikkat etmeleri gerekmektedir." dedi.

Bayram sürecinde veteriner hekimlerin hayvan satış noktalarında görev alacağını aktaran İzgi, kurban kesiminin belediyelerce belirlenen alanlarda yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, önce lisansını alacak

Yerlikaya ilk kez açıkladı! Artık önüne gelen bu mesleği yapamayacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Naci Görür: Ege'deki deprem KAF'ın kuzey kolunda, İstanbul'u tetikleyebilir

Ege depremi sonrası Naci Görür'den korkutan İstanbul açıklaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

Grev krizini atlatan Cemil Tugay, CHP'ye öfkeli! Sözlerinde sitem var
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.