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Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı

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Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren ve gözaltına alınan 2 kişiden biri olan Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada Buket Özgünlü Boyacı isimli kadın, Şanlıurfa'da bir bölgedeki kuduz karantinasından 35 köpek kaçırıp Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Bu durum üzerine Ankara Valiliği harekete geçti. Tespit edilen hayvanlar, karantinaya alındı. Hayvanları kente getiren 2 kişi gözaltına alınırken işlemlerinin ardından Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı.

ANKARA VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul ederek ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı. Açıklamada Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Özgünlü ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Özgünlü, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini iddia etti.

Özgünlü, belediyeden yapılan sahiplendirme işlemine dair belgelerin de ellerinde olduğunu, hayvanları bizzat barınak görevlilerin Ankara'ya götürülmek üzere araçlara naklettiğini öne sürdü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Şanlıurfa Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Safa Unal:

darısı digerlerinin başına... SOKAKTA BAŞIBOŞ KÖPEKLER HİÇ BIR ÇOCUKTAN KADINDAN KIZDAN YAŞLIDAN ÖGRENCİDEN VATANDAŞTAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR... YERİNDEN BIR KARAR UMARIM TUTUKLULUĞU DEVAM EDER

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Sibel Çakır:

Hasta da ne hastası kuduz değillerdir belki

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İsmail Sari:

al evine götür o zaman

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lale:

okuduğunu anlıyor musun sen ?

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Gökhan Ccc:

bunlar hayvan sevecez diye işin suyunu çıkardılar

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Tayfun karadağ:

Tesadüfe bak tamda sayın cumhurbaşkanımızın bu konuyu konuştuğu günün ertesi gününde ülkede kuduz olayı patladı şimdi sokak hayvanları uyutulacak kuduz teşhisi koyulup plan nasıl tıkır tıkır işliyor izleyip görücez öbür türlü bunu yapsalar ortalık yangın yeri olurdu.

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Kemal Yılmaz:

İNSAN HAYATINDAN HİÇBİR ŞEY ÖNEMLİ DEĞİLDİR. ÇOK YERİNDE BİR KARAR...

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JY:

amacı neydi acaba

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Aydoğan Kalyoncu:

Aşırı sıcakların etkisi hayvanları bende severim ama önceliğim insanlar ülkemizde çok zor geçinen insanlar varken gereksiz bir hareket Hastalık hastası psikolojik tedavi görmeli böyleleri

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Black Mamba:

Abi tamam bende hayvan severim ama kuduz köpekleri kaçırmak nedir Allah Aşkına psikopatlıktan başka birşey değil ,,,

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