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Şanlıurfa'da Kırsalda Eğitim için Güç Birliği Çalışması Başladı

Şanlıurfa'da Kırsalda Eğitim için Güç Birliği Çalışması Başladı
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Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve KODA Derneği işbirliğiyle, kırsal bölgelerdeki öğretmenlere yönelik bütünsel ve kapsayıcı bir eğitim programı başlatıldı. Program, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeyi ve köylerde çocuk merkezli öğrenme ortamları oluşturmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'da kırsalda eğitim için güç birliği çalışması

ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Köy Okulları Değişim Derneği iş birliğiyle yürütülen "Köyde Değişim, Eğitimde Yenilikle Başlar: Kırsalda Bütünsel ve Kapsayıcı Eğitim Kapasite Artış Programı" kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin Şanlıurfa ayağı başladı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) Derneği'nin uzman eğitimcileri tarafından kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlere yönelik bütüncül ve kapsayıcı bir eğitim programı başlatıldı.

Eğitim süreci, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi, köyde çocuk merkezli kapsayıcı ve nitelikli bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedefliyor. Katılımcı öğretmenlere drama, oyun temelli öğrenme, çoklu zeka kuramı, değerler eğitimi ve psikososyal destek gibi konularda uygulamalı eğitimler veriliyor.

Programla birlikte, kırsalda görev yapan öğretmenlerin yalnızlaşmasının önüne geçilmesi, dayanışma ağlarının güçlenmesi ve kırsal eğitimde sürdürülebilir gelişimin sağlanması amaçlanıyor. Eğitimin verildiği okulda öğretmenleri ziyaret eden Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, 3 aşamadan oluşan ve 2 gün sürecek programın verimli geçmesi temennisinde bulunarak, öğretmenlere başarılar diledi.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Fen Bilimleri Öğretmeni Ali Genç, "Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğinde KODA Derneğinin değerli eğitimcileriyle birlikte kırsalda görev yapan öğretmenlerimize yönelik bütünsel ve kapsayıcı bir eğitim süreci başlatmış bulunmaktayız. Bu eğitimlerde amacımız öğretmenlerimizin mesleki gelişimini destekleyerek kırsal bölgelerdeki eğitimin niteliğini arttırmak, her öğrencimize eşit ve nitelikli öğrenme fırsatları sunmaktır. Sahadaki ihtiyaçlara uygun, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bu çalışmalar için emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Güncel
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