Şanlıurfa'da Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuk 5 Gün Sonra Bulundu

Şanlıurfa'da Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuk 5 Gün Sonra Bulundu
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Suriye uyruklu 13 yaşındaki Ahmet Ali, sulama kanalına düştükten 5 gün sonra cansız bedeniyle bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

1)KANALDA KAYBOLAN AHMET'İN 5 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

ŞANLIURFA'da, sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Olay, pazartesi günü Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Ali, yürürken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen Ali, akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dört gün boyunca bölgede sürdürülen aramalardan sonuç alınamayınca, kanalın suyu kesilerek çalışmalara yeniden başlandı. Bugün Ahmet Ali'nin, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu. Ahmet Ali'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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