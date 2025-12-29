Haberler

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kentin genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Birecik ve Halfeti ilçeleri hariç tüm eğitim kurumlarında eğitim yapılmayacak.

Şanlıurfa Valiliği, beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda

Türk siyasetinin önemli isimlerindendi, yoğun bakıma kaldırıldı
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Edinson Cavani futbolculuk kariyerini noktaladı

Bir devrin sonu! Futbolu bıraktı
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor