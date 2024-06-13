Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Kamyonet ile Panelvanın Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Cemal Bayar yönetimindeki kamyonet ile İhsan Kaya idaresindeki panelvanın çarpışması sonucu Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Araçlar şarampole devrildi ve olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Cemal Bayar yönetimindeki 63 EG 801 plakalı kamyonet, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 26'ncı kilometresinde İhsan Kaya idaresindeki 06 ACL 950 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Varol kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır İhsan Kaya Şanlıurfa Jandarma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu, öğrenciler törene alınmadı

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini "Uygunsuz" buldu, öğrenciler törene alınmadı

 Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama

Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama

 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

 Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler

Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title