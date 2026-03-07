Haberler

Şanlıurfa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak eve girmeye çalışan 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyyübiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 5 kişi, bir daireye girmeye çalışırken yakalandı. Operasyonda 2 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir daireye girmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Eyüpkent Mahallesi'nde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir daireye girmeye çalışan ancak başarılı olamayınca kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, olayda kullanılan 2 tabanca, muşta, 3 kamuflaj pantolon, 3 kamuflaj tişört ve 2 kar maskesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, birinin ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar yeniden askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Kimse beklemiyordu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar yeniden askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama

'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı