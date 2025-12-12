Şanlıurfa'da polis memurunun parmağını ısıran zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da KADES uygulaması üzerinden gelen ihbara giden polis memurunun parmağını ısıran zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, KADES uygulaması üzerinden gelen ihbara yönelik çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekibe mukavemet eden şüpheli, bir polis memurunu parmağını ısırarak yaraladı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin üzeri ve ikametinde yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.