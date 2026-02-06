Haberler

Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Güncelleme:
Haliliye ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıklarını koruma çalışmaları kapsamında kaçak kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı ve gerekli işlemleri başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, kaçak kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı, kazı malzemelerini ele geçirdi.

Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Haberler.com
