Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı
Haliliye ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıklarını koruma çalışmaları kapsamında kaçak kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı ve gerekli işlemleri başlattı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, kaçak kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı, kazı malzemelerini ele geçirdi.
Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel