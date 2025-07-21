Şanlıurfa'da İnşaatta İşçi Düşerek Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'da İnşaatta İşçi Düşerek Ağır Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, inşaatın 8. katından düşen 19 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Atakent Mahallesi'ndeki bir inşaatın 8. katında çalışan 19 yaşındaki Ahmet Can Taşkıran, dengesini kaybedip beton zemine düştü.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Taşkıran, ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
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