Şanlıurfa'da İnşaat Göçüğü: İki Genç İşçi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 15 yaşındaki Sedat Kurt ve 16 yaşındaki Yakup Güneş hayatını kaybetti. Olay sonrası cenazeleri toprağa verildi. İnşaat sahibi Ahmet Kurt'un oğlu olduğu belirtilen Sedat Kurt'un ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA'da tek katlı iş yeri inşatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler Sedat Kurt (15) ile Yakup Güneş (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle girişindeki yapımı süren iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İNŞAAT SAHİBİNİN OĞLUYMUŞ
Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 5 işçiden Sedat Kurt ve Yakup Güneş, kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan cenazeler, yakınları tarafından teslim edilerek Mamuca Mahallesi'nde toprağa verildi. Sedat Kurt'un, inşaatın sahibi Ahmet Kurt'un oğlu olduğu bildirilirken; soruşturma sürüyor.
Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)