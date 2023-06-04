Şanlıurfa'da İnşaat Alanında Patlamamış Havan Mermisi Bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde inşaat için kazı yapan işçiler, patlamamış havan mermisi buldu.

Olay, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da yaşandı. 15 Temmuz Mahallesi'nde inşaat için kepçe ile kazı yapan işçiler, toprağın altında patlamamış havan mermisi buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Havan mermisini inceleyen ekipler, vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde patlattı.

Kepçenin ağzına takıldı

İnşaat alanında çalışan görevlilerden Salih Dağ, "Kazı çalışması yaparken kepçenin kovasına takılan bir cisim vardı. Aşağı inip kontrol ettiğimizde mühimmat olduğunu fark ettik. Polis ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

Havan mermisinin Barış Pınarı Harekatı döneminde PKK-YPG terör örgütü üyeleri tarafından atıldığı ve patlamadığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel