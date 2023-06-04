Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da İnşaat Alanında Patlamamış Havan Mermisi Bulundu

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde inşaat için kazı yapan işçiler, patlamamış havan mermisi buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Havan mermisini inceleyen ekipler, vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde patlattı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde inşaat için kazı yapan işçiler, patlamamış havan mermisi buldu.
Olay, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da yaşandı. 15 Temmuz Mahallesi'nde inşaat için kepçe ile kazı yapan işçiler, toprağın altında patlamamış havan mermisi buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Havan mermisini inceleyen ekipler, vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde patlattı.
Kepçenin ağzına takıldı
İnşaat alanında çalışan görevlilerden Salih Dağ, "Kazı çalışması yaparken kepçenin kovasına takılan bir cisim vardı. Aşağı inip kontrol ettiğimizde mühimmat olduğunu fark ettik. Polis ekiplerine haber verdik" diye konuştu.
Havan mermisinin Barış Pınarı Harekatı döneminde PKK-YPG terör örgütü üyeleri tarafından atıldığı ve patlamadığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title