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Siverek'te otobüs kazası: 13 yaralı

Siverek'te otobüs kazası: 13 yaralı
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ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü kutlamalarından dönen yolcuları taşıyan otobüs, aynı yönde giden başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamalarından dönen yolcuları taşıyan otobüs, aynı yönde giden başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek ilçe çıkışında meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamalarına katılan vatandaşları Osmaniye'ye götüren yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otobüste hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, aralarında Münir T., Ayşe Ö. ve Mehmet G.'nin de bulunduğu 13 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise olay yerine çağrılan başka otobüslerle kent merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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