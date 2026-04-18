Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu M.Y. ve M.A.Y. adlı iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
M.A. idaresindeki 34 UZ 6308 plakalı otomobil, kırsal Köksüren Mahallesi mevkisinde, M.Y. yönetimindeki 16 BHE 824 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Y. ve M.A.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Reşit Dağ