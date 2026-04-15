Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Karaköprü ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. ve U.Y. isimli iki firari hükümlü, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.T. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. yakalandı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın