Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.T. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.