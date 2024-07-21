Şanlıurfa'da Husumet Barışma Yemeğiyle Son Buldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen barışma yemeğiyle iki aile arasındaki husumet sona erdi.

Yaklaşık bir yıl önce akraba olan Yılan ailesinin fertleri arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası aileler arasında husumet başladı.

Husumetin sonlandırılması için AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı ile bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu. Ailelerin ikna edilmesinin ardından düğün salonunda barışma yemeği düzenlendi.

Programda salavat getiren taraflar, İlçe Müftüsü Mahmut Kaya tarafından okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini söyledi.

Milletvekili Yazmacı, burada yaptığı konuşmada, husumetin sona erdirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.