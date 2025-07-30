Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Balıklıgöl Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli H.G. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede şüpheli H.G'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Aydoğdu ve Polat, hastanede tedavi altına alındı.

Polis, şüpheli H.K'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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