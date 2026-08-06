Haberler

112 Ekibi Ambulansta Doğum Yaptırdı

112 Ekibi Ambulansta Doğum Yaptırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da hastaneye götürülen hamile kadın, doğum sancılarının artması üzerine 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansta erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hastaneye götürülen hamile kadın, doğum sancılarının şiddetlenmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesiyle bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bamyasuyu Mahallesi'nden ambulansla alınan Samera Aslan'ın doğum sancıları, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki sırasında arttı.

Ambulansta görev yapan paramedikler Salih Kartal ile Gülan Akın, doğumu güvenli şekilde gerçekleştirerek erkek bebeğin dünyaya gelmesini sağladı.

Doğumun ardından hastaneye ulaştırılan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin sadece acil sağlık hizmeti sunmadığını, hayatın en kritik ve en özel anlarında da büyük özveriyle görev yaptığını belirtti.

Başarılı müdahaleleri dolayısıyla sağlık personelini tebrik eden Berk, anne ve bebeğine sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

Kaynak: AA
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin

Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Forma giymesin
Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizde yüzlerce kişi kol kola girdi! Sebebi herkesi duygulandırdı
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldüren seri katilden şoke eden talep! Bakanlığa başvurdu
Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!