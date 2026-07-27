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Siverek'te iki araç çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Siverek'te iki araç çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Deniz İpek (55) idaresindeki 02 BA 282 plakalı otomobil, kırsal Çaylarbaşı yolunda Mahmut Aydın'ın (70) kullandığı 01 BAN 556 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sercan Karavuş (13), Mehmet İpek (7), Yıldız İpek (44) ve Bahar İpek (18) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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