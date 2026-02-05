6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Afetzedelerin enkazda başlayan mücadelesi dernek çatısıyla büyüdü

Şanlıurfa'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda görev alan bir grup arkadaş 7 Kıta Uluslararası Arama Kurtarma Derneği'ni kurarak afetlerde görev yapmaya başladı.

Şanlıurfa ve çevre illerde enkazda görev yapan bir grup arkadaş, ihtiyaç ve önemini bizzat deneyimledikleri arama kurtarma alanında gönüllü olmaya karar verdi.

Afad'dan arama kurtarma, İl Sağlık Müdürlüğünden acil yardım, itfaiyeden yangın söndürme, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğünden orman yangınları eğitimi alan gönüllüler, telsiz ve drone kullanımına ilişkin eğitimlerini tamamlayarak 7 Kıta Uluslararası Arama Kurtarma Derneğini kurdu.

Resmi akreditasyon sürecini tamamlayan ve 100 gönüllüye ulaşan dernek, Şanlıurfa ve çevre illerde meydana gelen afetlerde AFAD koordinasyonunda görev yapmaya başladı.

"Afetlere koşuyoruz"

Dernek Başkanı Gökhan Erdem, AA muhabirine, kentte bir kamu kurumunda devlet memuru olarak görev yaptığını söyledi.

Deprem ve ardından yaşanan sel felaketinden sonra arkadaşlarıyla gönüllü arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirten Erdem, AFAD ekipleriyle sahada omuz omuza çalıştıklarını ifade etti. Erdem, şunları kaydetti:

"Depremde arama kurtarmanın ne kadar hayati olduğunu bizzat gördük. Bunun daha profesyonel bir şekilde yapılması gerektiğine karar verdik. Gerekli eğitimleri aldık, ekipman temin ettik ve derneğimizi kurduk. Amatör telsizcilik belgelerimizi aldık, enkazda ve doğada görev yapabilecek drone operatörleri yetiştirmeye başladık. Olası bir afette devletimizin çağrısıyla faaliyete geçecek güce ulaştık. Artık bölgemizdeki afetlere koşuyoruz."

Kurtardıkları afetzedeler de gönüllü oldu

Erdem, depremde ve 15 Mart 2023'te kentte yaşanan sel felaketinde kurtardıkları afetzedelerle bağlarının sürdüğünü belirtti.

Depremde enkazdan kurtarılan Nisanur İstegün ile sel felaketinde kurtarılan Ayşe Çelik'in de derneğe üye olduğunu anlatan Erdem, bu kişilerin artık arama kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak katıldığını söyledi.

Türkiye'nin afetlere açık bir ülke olduğuna dikkati çeken Erdem, toplumda arama kurtarma bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Derneğin kurucularından esnaf Hüseyin Demir de enkazda yaşanan çaresizliğin kendilerini derinden etkilediğini belirterek "O manzarayı gördükten sonra bu alanda bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. Omuz omuza vererek derneğimizi kurduk ve çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Dernek üyesi memur Muhammed Çelikkol ise depremlerin ardından insanlığa daha faydalı olmak için arayışa girdiğini, drone ve telsizle arama kurtarma alanında kendisini geliştirerek dernekte görev almaya başladığını söyledi.