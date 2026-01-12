Kaçak göçmenlere sahte evrak düzenleyen şebekeye operasyon: 20 gözaltı

ŞANLIURFA'da, yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlere sahte belge ve evrak düzenlediği tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlere sahte belge düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 135 bin TL, 2 bin 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken, aralarında organizatörlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası 'Resmi belgede sahtecilik' ve suçlarından adliyeye sevk edildi.