Şanlıurfa'da masaj ve güzellik salonlarına fuhuş operasyonu: 27 tutuklama

ŞANLIURFA'da masaj ve güzellik salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 27'si tutuklandı. Operasyonda 58 kadın kurtarıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezindeki 13 masaj salonu ile 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bazı masaj salonlarında kadınların zorla çalıştırıldığı tespit edildi. Polis baskını sırasında bazı kişilerin gizli bölmelerde saklandığı belirlendi. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlamaları kapsamında 31 kişi gözaltına alınırken, 58 kadın kurtarıldı. Kadınlar arasında yabancı uyrukluların da bulunduğu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.

Adreslerde ekiplerin aramalarında, 106 bin 336 TL, 500 dolar, bir miktar altın, tabanca, 45 cep telefonu, kamera kayıt cihazı ve çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi. İşletmelerde yapılan mali incelemede yaklaşık 50 milyon TL tutarında suç geliri elde edildiği değerlendirildi. Bu kapsamda şüphelilere ait banka hesaplarına bloke konulurken, 3 araca da satılamaz şerhi getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.