Siverek'te Firari Hükümlü Yakalandı

Siverek ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü Ş.İ. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA