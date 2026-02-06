Haberler

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 'büyü yapma' yayını açarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden "büyü yapma" yayını açtığı belirlenen bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, 1 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Dini inanç ve duyguların İistismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın