Üye Girişi
Haberler

6 Şubat'ta yıkılan binalarla ilgili ilk karar! Müteahhide 18 yıl hapis cezası

Geniş Video İzle
Güncelleme:

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Kentte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidi Müslüm Demirer'e 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığa aynı binada oğlunu da kaybettiği için cezasında 1/6 oranında indirim uygulandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Kentte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

AVUKATLAR ÜST SINIRDAN HÜKÜM İSTEDİ

Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı. Heyet değişikliği nedeniyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu. Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi. Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti.

BİNADA KENDİ OĞLUNU DA YİTİRDİĞİ İÇİN CEZADA İNDİRİM

Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Söz konusu binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği de anımsatıldı. İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Şanlıurfa Güncel Haberler

500

Yorumlar (8)

Ahmet AKGÜL:

denetlemede başarısız olan ve onay veren belediye başkanı veya görevlilerine ceza yok mu???

29
0
yanıtYanıtla
Tutankamon Hoca:

İmar barışından hasan kacana ha yıkıldı ha yıkılacak bir evim var oda affa girermi diye reklam cektirib biktabi efendim oda affa girer dedirt sonra gel adamı hapse at Kurumun başındaki Murat kurumuda İst belediye başkanlıgına aday yap örneği başka ülkede bulamazsın

yanıt3
yanıt0
gunay yanug:

peki denetleyen belediye neden yargılanmıyor

6
0
yanıtYanıtla
VATANSEVER:

18 yıl yatmayacak maalesef. 3 YIL 10 AY 18 GÜN kapalıda yatacak sonra açık cezaevine ayrılacak. Açıkta 4 yıl 2 ay yatacak. bu süreçte izin kullanıp evine gidebilecek. Sonrada denetime ayrılacak yani tamamen dışarı çıkacak.

5
1
yanıtYanıtla
Vatan Daş:

Sonuçta bu müteahhit izin almadın yapmadı bu apartmanı. Belediye izni imar iznidir imar affıdır artık her neyse bunlara da izin verenlerin cezasını çekmesi şart yoksa aynı sorunlar yeniden ve yeniden yaşanır.

2
0
yanıtYanıtla
Vatan Daş:

O apartmanların yapımına izin verenlerinde hapis yatması lazım. Kimsenin yanına kar kalmasın. Yaptıkları her hatada vicdanınız yokmu diyenlerin cezasını çekmesi lazım...

2
0
yanıtYanıtla
Cevap :

Kepazelik ! Hiç ceza vermeseydiniz bari.

1
0
yanıtYanıtla
Dr.Kimbel:

Mütahitlik kanunu degismesi gerek her önüne gelen mütahit olursa ohooo biz daha kac milyonlari kaybedecegiz

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title