Şanlıurfa'da Çobanlar Arasında Kavga: 6 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatma sebebiyle çıkan kavga sonucu 6 kişi yaralandı. Kırsal alanda çobanlar arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatma sebebiyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Kırsal Küptepe Mahallesi'nde çobanlar arasında hayvanların otlatılacağı arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma, çobanların yakınlarının da karıştığı bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Kavgada yaralanan A.O, A.K, Ö.K, A.K, N.K. ve M.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan A.O, Şanlıurfa'ya sevk edildi.