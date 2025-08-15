Şanlıurfa'da Çift Silahla Ölü Bulundu, Kızları Aranıyor

Şanlıurfa'da inşaat işçisi Sinan ve eşi Kadriye Ejder, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. 5 yaşındaki kızları Dicle'nin kaybolduğu belirtildi ve arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'da inşaat işçisi Sinan Ejder (30) ile eşi Kadriye Ejder (27), evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evde bulunamayan çiftin kızları Dicle (5) ise aranıyor.

Olay, sabah saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Ejder'in evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sinan ve Kadriye Ejder'i yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler, çiftin kızları Dicle'nin ise evde olmadığını tespit etti. Çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Olayı duyup gelen çiftin yakınları, gözyaşı döktü. Çiftin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
