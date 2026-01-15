Şanlıurfa'da adliye önünde kavga; 2 yaralı
Şanlıurfa Adliyesi önünde boşanma davası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Polisin müdahale ettiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ŞANLIURFA'da boşanma davası sonrası 2 grup arasında adliye önünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davası sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Silahların çekildiği kavgaya adliye polisi müdahale ederken, çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Haber- Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel