Şanlıurfa'da adliye önünde kavga; 2 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa Adliyesi önünde boşanma davası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Polisin müdahale ettiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'da boşanma davası sonrası 2 grup arasında adliye önünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davası sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Silahların çekildiği kavgaya adliye polisi müdahale ederken, çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

