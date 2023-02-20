Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz patlaması! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bina tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildi

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.