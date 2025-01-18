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"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"

Beş yaşındaki çocuğun tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

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Şanlıurfa'da beş yaşındaki kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü iddialarının ardından valilik harekete geçti. Şanlıurfa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, hastane raporunu paylaşarak, Şanlıurfa'da beş yaşındaki kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü öne sürmüştü. Konuya ilişkin Şanlıurfa Valiliğinden yazılı açıklama geldi.

Beş yaşındaki çoğun tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik, konuya ilişkin adli işlem başlatıldığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada, "Harran İlçemize bağlı Oğulcuk Mahallesinde 15 Ocak 2025 günü, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine getirilen altı yaşındaki M.N.B isimli çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

"TECAVÜZÜN ARDINDAN BOĞULARAK KATLEDİLMİŞ"

Turhan Çömez, Harran Devlet Hastanesi'nden alınan raporu da eklediği paylaşımında, "Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün." ifadelerini kullanmıştı. Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliğinin hesaplarını etiketleyerek çağrıda bulunmuştu.

Beş yaşındaki çocuğun tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Kaynak: ANKA / Güncel
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