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Birecik'te feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Osman Ö. (79) yönetimindeki 47 PJ 954 plakalı otomobil, Yuvacık Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Emel Ö. (42) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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