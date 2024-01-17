Şanlıurfa'da Aranan Şüphelilerden Birisi Prof. Dr. Canan Karatay'ı Dolandıran M.K. Yakalandı

ŞANLIURFA'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelilerden biri olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel haraket polislerinin de destek verdiği operasyonda; 'silahlı yağma', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından aranan 19'u hükümlü 47 kişi yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nin, 2013'te Prof. Dr. Canan Karatay'ın 50 bin dolar ve 10 bin lirasını dolandıran şüphelilerden 1'i olduğu ve hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.