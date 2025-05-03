Şanlıurfa'da Akaryakıt Yüklü Tanker Şarampole Devrildi

ŞANLIURFA'da akaryakıt yüklü tanker şarampole devrildi. Çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, tanker şoförü yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolu Örencik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine doğru seyir halinde olan Halil Kayan yönetimindeki 33 CTS 22 plakalı akaryakıt yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada aracın alt bölümünde yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Halil Kayan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın akaryakıt deposuna sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.