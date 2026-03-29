ABD ve İsrail'in İran, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları Şanlıurfa'da protesto edildi

Şanlıurfa'da 50 sivil toplum kuruluşu, ABD ve İsrail'in İran, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı, işgalleri ve askeri müdahaleleri reddettiklerini ifade etti.

Şanlıurfa'da, ABD ve İsrail'in, İran, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Eyyüp Peygamber makamı önünde kentteki 50 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle bir araya gelen Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla protesto pankartları açtı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, burada grup adına yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD'nin bölgedeki politikalarına tepki gösterdiklerini söyledi.

Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıları kınamak amacıyla toplandıklarını belirten Atila, halkların iradesini yok sayan hiçbir askeri girişimi ve işgali kabul etmediklerini ifade etti.

Atila, şunları kaydetti:

"Coğrafyamızda işgalci İsrail ve Amerikan askerlerini istemiyoruz. Haksızlığa sessiz kalmıyoruz, bölgemizdeki katliamlara vicdan sahipleri olarak ses yükseltiyoruz. Bugün burada işgalci İsrail ile işbirlikçisi ABD'nin bölgemizde yıllardır uyguladığı 'Böl, parçala, yut' senaryolarına ve askeri müdahale politikalarına karşı olduğumuzu bildiriyoruz. Bölgemizde yürütülen kirli senaryoları reddediyoruz. Bölge halklarının iradesini yok sayan, sınırları kanla yeniden çizmeyi hedefleyen hiçbir askeri girişimi, işgali, ya da saldırıyı kabul etmiyoruz. Kendi topraklarımızda hem işgalci İsrail'i hem de bölgeyi kaos bataklığına çeviren Amerikan askeri varlığını istemiyoruz."

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
