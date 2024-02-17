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Şanlıurfa'da 64 yaşındaki terzi mesleğini sürdürüyor

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Şanlıurfa'da terzilik yapan 64 yaşındaki Ali Şen, 57 yıl önce başladığı mesleğini tarihi handaki 8 metrekarelik dükkanında sürdürüyor. Terzilik mesleğine 7 yaşında çırak olarak başlayan Şen, mesleği öğrendikten sonra yaklaşık 40 yıl önce kendi iş yerini açtı. Takım elbise dikimi yapan Şen, Tarihi Mencek Hanı'nda terzilik mesleğini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da terzilik yapan 64 yaşındaki Ali Şen, 57 yıl önce başladığı mesleğini tarihi handaki 8 metrekarelik dükkanında sürdürüyor.

Terzilik mesleğine 7 yaşında çırak olarak başlayan Şen, mesleği öğrendikten sonra yaklaşık 40 yıl önce kendi iş yerini açtı.

Takım elbise dikimi yapan Şen, Tarihi Mencek Hanı'nda terzilik mesleğini sürdürüyor.

Ali Şen, AA muhabirine, zorluklara rağmen takım elbise dikimine devam ettiğini söyledi.

Küçük yaşından beri mesleğini sürdürdüğünü belirten Şen, işe başladığı dönemde hem okula hem de dükkana gittiğini dile getirdi.

Askerden döndükten sonra kendi iş yerini açtığını ifade eden Şen, "40 yıldan beri kendi iş yerimde çalışıyorum. Bundan önce kalfa vardı, şu anda çırak bile bulunmuyor. İnşallah iyi olur ancak biz gittikten sonra bu meslek ölür. Son demlerini yaşıyor işte gördüğünüz gibi. Ben yalnızım üç aylara girdik iş tutmuyorum artık. Çünkü ancak elimdeki işleri bitirebilirim. Eskiden her bir dükkanda 3-4 kalfa, çırak bulunurdu. Şimdi artık yok." dedi

İşini hakkıyla yapanların hazır giyimden etkilenmediğini aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Terziliğin kıymetini bilip iyi iş çıkaranlar her zaman bu meslekten geçinebilir. Teknoloji şahsımı etkilemedi, çünkü benim standart müşterilerim var. Bana İstanbul'dan getirilen elbiseler var. Hazır giyim ilk dönemlerde terzileri çok etkiledi. Ancak sön dönemlerde hazır takım elbiseler de pahalı oldu. Terzilere dönüş başladı. Bizim takım elbise dikimimiz daha uygun hale geldi."

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Ali Şen Yaşam Güncel Haberler

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