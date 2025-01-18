Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

Narin Güran ve Sıla bebeğin acısı halen tazeyken kan donduran bir iddia Şanlıurfa'dan geldi. Harran ilçesinde 15 Ocak'ta 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü öne sürüldü.

"TECAVÜZÜN ARDINDAN BOĞULARAK KATLEDİLMİŞ"

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Harran Devlet Hastanesi'nden alınan raporu da eklediği paylaşımında, "Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün." ifadelerini kullandı. Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliğinin hesaplarını etiketleyerek çağrıda bulundu.

"CANSIZ ŞEKİLDE HASTANEYE GETİRİLMİŞ"

Çömez, konuya ilişkin daha sonra yaptığı açıklamada ise, "Ben biraz Şanlıurfa'dan bilgi aldım ve biraz da raporu analiz ettim. Maalesef 5 yaşındaki bir kız çocuğu çok acımasızca tecavüz edilmiş. Raporda da yazıyor zaten. Boynunda da bazı izler var. Ölüm sebebinin boğulma olduğunu tahmin ediyorum ama otopsi raporu henüz yok. Zaten cansız bir şekilde hastaneye getirilmiş. Doktorlar hayata döndürmek için bütün müdahaleleri yapmış. Hiçbir eksik yok orada fakat çocuk maalesef hayatını kaybetmiş." diye konuştu.

"ADLİ TIPTA HATA YAPILMAMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

Korkunç olay sonrası adli tıp süreçlerine dikkat çekerek delillerin korunması gerektiğini vurgulayan Çömez, "Bu konuda uyarı yapmamın nedeni şu; adli tıp aşamasında hata yapılmaması son derece önemli. Maalesef önümüzde kötü örnekler var, Narin örneği var. Bu sebeple olay daha çok yeni olduğu için delillerin kaybolmaması adına doğru işlem yapılması için uyarıda bulunmak istedim. Eğer adli tıp sürecinde bir hata yapılmazsa -ki yapılmamasını ümit ediyorum- çok önemli delillerin hala var olduğunu tahmin ediyorum. O bakımdan yetkilileri, sorumluları görevini ciddiyetle yapmaya davet ettim." dedi.