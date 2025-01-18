Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız

Ateşkes anlaşması sonrası Türkiye'den ilk yorum
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba

Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü iddia edildi. İYİ Partili Turhan Çömez, hastane raporunu eklediği paylaşımında yetkililere, "Çok acil ilginizi bekliyorum" çağrısı yaptı.

Narin Güran ve Sıla bebeğin acısı halen tazeyken kan donduran bir iddia Şanlıurfa'dan geldi. Harran ilçesinde 15 Ocak'ta 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü öne sürüldü.

"TECAVÜZÜN ARDINDAN BOĞULARAK KATLEDİLMİŞ"

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Harran Devlet Hastanesi'nden alınan raporu da eklediği paylaşımında, "Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün." ifadelerini kullandı. Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliğinin hesaplarını etiketleyerek çağrıda bulundu.

Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"CANSIZ ŞEKİLDE HASTANEYE GETİRİLMİŞ"

Çömez, konuya ilişkin daha sonra yaptığı açıklamada ise, "Ben biraz Şanlıurfa'dan bilgi aldım ve biraz da raporu analiz ettim. Maalesef 5 yaşındaki bir kız çocuğu çok acımasızca tecavüz edilmiş. Raporda da yazıyor zaten. Boynunda da bazı izler var. Ölüm sebebinin boğulma olduğunu tahmin ediyorum ama otopsi raporu henüz yok. Zaten cansız bir şekilde hastaneye getirilmiş. Doktorlar hayata döndürmek için bütün müdahaleleri yapmış. Hiçbir eksik yok orada fakat çocuk maalesef hayatını kaybetmiş." diye konuştu.

"ADLİ TIPTA HATA YAPILMAMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

Korkunç olay sonrası adli tıp süreçlerine dikkat çekerek delillerin korunması gerektiğini vurgulayan Çömez, "Bu konuda uyarı yapmamın nedeni şu; adli tıp aşamasında hata yapılmaması son derece önemli. Maalesef önümüzde kötü örnekler var, Narin örneği var. Bu sebeple olay daha çok yeni olduğu için delillerin kaybolmaması adına doğru işlem yapılması için uyarıda bulunmak istedim. Eğer adli tıp sürecinde bir hata yapılmazsa -ki yapılmamasını ümit ediyorum- çok önemli delillerin hala var olduğunu tahmin ediyorum. O bakımdan yetkilileri, sorumluları görevini ciddiyetle yapmaya davet ettim." dedi.

Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Kolunda servet taşıyor
img

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
500

Yorumlar (25)

Haber Yorumlarıtalip bozyilan:

5 yaşındaki çocuğa tecavüz nedir ya!! Öldürmek nedir günahsız suçsuz çocuğu!!! İdam bile az gelir böyle yaratıklara!

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Star:

bu adam dogru konussada benim icn yok hukmundedir

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme79
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ben bu adamın hangi dinden oldugunu merak ettim

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Eğer bu iddia doğruysa korkunç bir şey artık şu idam yasası gelsin zaten Avrupa Birliği’ne almayacaklar bizi, bütün süreci katlettiniz gençlerimizin geleceği ile oynadınız zaten. insan haklarından, demokrasiden, basın özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden eser kalmadı, o zaman idam cezasının da kaldırılmasının bir anlamı yok! Yeter artık yönetemiyorsunuz yeter!

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Çakır:

İdam ne zaman gelecek idam

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBuğra Er:

Nedn bu olaylar genelde hep o yerlrden Awk mzopotmyanın srungenlerı hc sasrtmyorlar vallahı cogunluk herturlu pslik bunlarda

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Bağnaz, yobaz kafa ülkenin çocukları için en büyük tehdittir!!

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Aksu:

idam cezası getirilmiyerek, bu tür vahşetlere ortak olunmuyor mu?

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Bilinen:

sanlı urfada böyle bir sey olduğuna inanmıyorum, yalan haberdir, gerçekten doğruysa idam şarttttt

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdalet :

Sednaya hapishanesi lazım bize bu tür suçlar için çok acilllll

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.