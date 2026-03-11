Şanlıurfa'da 33 kg Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Şanlıurfa'da bir tırda 33 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 parça halinde 33 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Paylaşılan görüntülerde, bir tırda narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada uyuşturucunun ele geçirilmesi yer alıyor.