Siverek'te Otobüs Kazası: 13 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Fethi P'nin kullandığı 62 AAE 162 plakalı yolcu otobüsü ile Uğurcan E'nin kullandığı 31 AVY 909 plakalı yolcu otobüsü, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüslerdeki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA