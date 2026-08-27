Haberler

Siverek'te Otobüs Kazası: 13 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Fethi P'nin kullandığı 62 AAE 162 plakalı yolcu otobüsü ile Uğurcan E'nin kullandığı 31 AVY 909 plakalı yolcu otobüsü, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüslerdeki 13 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek

Bu gece 18 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Aziz Yıldırım, 3 ay önce verdiği sözü tuttu

Tam 3 ay önce verdiği sözü tuttu!
Patronundan 200 squat cezası aldı, hastanelik oldu

İş hedefini tutturamayan çalışana verilen ceza akılalmaz
Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi

Talimat direkt ondan: ABD’de bayraklar yarıya indirildi
Livakovic, Barcelona'ya imza attı

Süper Lig devinden Barcelona'ya!
Demirovic olmadı, Galatasaray bombayı bir başka yıldızla patlatıyor

Demirovic olmadı, Galatasaray bombayı bir başka yıldızla patlatıyor