Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve diğer yetkililerin katıldığı etkinliklerde, 15 Temmuz şehitleri anıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

ŞANLIURFA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Rabia Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Demokrasi şehitlerinin anıldığı program kortej yürüyüşle ve toplu kılınan akşam namazıyla başladı. Darbe girişimi ile ilgili etkinlik kuran tilavetiyle başlayarak belgesel ve sinevizyon gösterimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması da alana kurulan dev ekranlardan izlendi.

15 Temmuz için gerçekleştirilen program, konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle sona erdi.