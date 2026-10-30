Şanlıurfa'da 12 cm kistik kitle ilk kez robotik cerrahiyle çıkarıldı

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ŞANLIURFA'da 12 yıldır karın ve kasık ağrısı yaşayan Rabia Akçiftçi (27), Harran Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen robotik cerrahi operasyonuyla sağlığına kavuştu. Akçiftçi'nin sağ yumurtalık ve tüp bölgesinde bulunan yaklaşık 12 santimetre çapındaki kistik kitle, robotik cerrahi yöntemiyle başarıyla çıkarıldı. Operasyonun, kentte adneksiyal kitle nedeniyle gerçekleştirilen ilk robotik cerrahi uygulaması olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da yaşayan iki çocuk annesi Rabia Akçiftçi, yaklaşık 12 yıldır devam eden şiddetli karın ve kasık ağrıları nedeniyle Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, Akçiftçi'nin sağ yumurtalık ve tüp bölgesinde yaklaşık 12 santimetre çapında kompleks kistik kitle ve ileri evre endometriozis tespit edildi. Yeniden çocuk sahibi olmak isteyen Rabia Akçiftçi'nin ameliyatında, karın içerisindeki anatomik yapıyı bozan yoğun yapışıklıklar nedeniyle robotik cerrahi yönteminin kullanılmasına karar verildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İncebıyık tarafından gerçekleştirilen operasyonda, robotik cerrahinin sağladığı üç boyutlu görüntüleme ve hassas hareket kabiliyeti sayesinde yoğun yapışıklıklar dikkatli şekilde giderildi. Yaklaşık 12 santimetrelik kitle çıkarılırken, sağlıklı yumurtalık dokusunun mümkün olduğunca korunmasına özen gösterildi. Ayrıca yapışıklıklar nedeniyle işlevini kaybetme riski bulunan fallop tüpü de serbestleştirildi. Böylece Rabia Akçiftçi'nin ağrılarının giderilmesinin yanı sıra üreme fonksiyonlarının korunması da hedeflendi.

'ÜREME FONKSİYONLARINI KORUMAYI HEDEFLEDİK'

Operasyona ilişkin bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İncebıyık, hastanın uzun yıllardır devam eden ağrıların, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Rabia Akçiftçi'nin yeniden çocuk sahibi olma isteğinin tedavi planlamasında önemli rol oynadığını ifade eden İncebıyık, robotik cerrahinin özellikle ileri evre endometriozis ve yoğun karın içi yapışıklıkların bulunduğu karmaşık vakalarda önemli avantajlar sağladığını kaydetti. Gelişmiş görüntüleme ve hassas hareket kabiliyeti sayesinde operasyon sırasında sağlıklı dokuların korunmasına odaklandıklarını belirten İncebıyık, ileri teknolojili cerrahi imkanların hastaneye kazandırılmasına katkı sunan Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İdris Kırhan'a teşekkür etti. Robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonun ardından hastanın iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği belirtildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Rabia Akçiftçi, kısa süre içerisinde taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı