Şanlıurfa Birecik'te tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda otomobil tırın dorsesine arkadan çarptı ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.B.C. idaresindeki 06 CPR 710 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu Uğurcak Mahallesi mevkisinde, C.T. yönetimindeki 01 AKS 292 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazarda yaralanan otomobil sürücüsü, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA