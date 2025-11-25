Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama: 1 Yaralı

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Adliyesi'nin bodrum katında meydana gelen ve 1 zabıt katibinin yaralandığı patlama ile ilgili açıklama yaptı. Vali Şıldak, "Saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Adliye binamızda emanet deposu içerisinde meydana gelen bir patlama ve akabindeki yangın olayı sonucunda bir personelimiz, maalesef bacağından yaralanmıştır. Personelimizin tedavisi şu an hastanede devam etmektedir. Bilinci açıktır. Konu araştırılıyor; yangının, patlamanın sebebi. Şu anda bina boşaltılmış durumda, içerde kalan herhangi personelimiz veya vatandaşımız yok. Biz öncelikle adliye teşkilatımıza, Sayın Başsavcımız nezdinde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Herhangi başka can ve mal kaybına yönelik risk bulunmuyor. Ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı" diye konuştu.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULU/ŞANLIURFA,