Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda Patlama: Adalet Bakanı'ndan Açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili incelemelerin devam ettiğini ve yaralanan personele acil şifalar dilediğini açıkladı.
(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'nin adli emanet deposunda yaşanan patlamaya ilişkin, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmaktadır. Patlamanın nedeni, detaylı incelemelerin sonucunda ortaya çıkarılacaktır" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde:
"Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelimize acil şifalar diliyor, adliyede görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmaktadır. Patlamanın nedeni, detaylı incelemelerin sonucunda ortaya çıkarılacaktır."