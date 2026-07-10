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Çin'in Shanghai İnovasyon Enstitüsü Yapay Zeka Alanında 800'nden Fazla Doktora Öğrencisi Yetiştiriyor

Çin'in Shanghai İnovasyon Enstitüsü Yapay Zeka Alanında 800'nden Fazla Doktora Öğrencisi Yetiştiriyor
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Çin'in Şanghay kentindeki İnovasyon Enstitüsü, yapay zeka alanında üst düzey yetenekler yetiştirmek için 31 yükseköğretim kurumuyla işbirliği yapıyor. Enstitüde 80'den fazla danışman, 45 ana dalda 800'den fazla doktora öğrencisine eğitim veriyor.

SHANGHAİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Xuhui bölgesinde bulunan Shanghai İnovasyon Enstitüsü, yapay zeka alanında üst düzey yetenekler yetiştirmek amacıyla 31 yükseköğretim kurumu ile işbirliği yürütüyor. Halihazırda 80'den fazla tam zamanlı danışmanın çalıştığı enstitü, 45 farklı ana dalda 800'den fazla doktora öğrencisine hizmet veriyor. Danışmanlar ve öğrencileri, bağlamsal, bilişsel ve somutlaştırılmış yapay zeka gibi en ileri alanlarda birlikte çalışıyor.

Kaynak: Xinhua
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