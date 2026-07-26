Sandıklı'da Sarı Dede Sultan Anma Programı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Selçik köyünde düzenlenen 18. Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı'na Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve vatandaşlar katıldı. Öztaş, manevi mirasın yaşatılmasının önemini vurguladı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "18. Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı" gerçekleştirildi.
İlçeye bağlı Selçik köyündeki etkinliğe, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, kurum müdürleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öztaş, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Sarı Dede Sultan'ın manevi mirasının yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir önem taşıdığını aktaran Öztaş, programın hayırlara vesile olmasını dileyerek birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.