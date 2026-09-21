Sandık çıkış anketinde AfD Mecklenburg-Vorpommern'de, Sol Parti Berlin'de birinci oldu

(ANKARA) - Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin eyaletlerinde düzenlenen kritik bölge seçimlerinin sandık çıkış anketinde, Berlin'de Elif Eralp'in partisi Sol Parti ; Mecklenburg-Vorpommern'de aşırı sağcı AfD ilk sırada yer aldı. Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki CDU'nun ise ağır yenilgi aldığı belirtiliyor.

ARD yayın kuruluşunun paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 37'lik oy oranıyla ilk sırada, en yakın rakibi konumundaki merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 35,5 oyla ikinci sırada yer aldı. SPD'nin ikinci sırada yer almasıyla olası bir koalisyon kurarak, AfD'nin eyaleti yönetmesini engellemesi bekleniyor. Almanya genelindeki diğer siyasi partilerin aşırı sağla koalisyon yapmama kuralı (güvenlik duvarı) bu ihtimali güçlendiriyor.

BERLİN'DE SOL PARTİ LİDERLİĞİ ELİF ERALP ÖNDE

Berlin eyaletinde ise Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp'i başbakan adayı gösteren Sol Parti (Die Linke) yüzde 24,5 oyla birinci sırada yer alırken, Sol Parti'yi yüzde 20 oy oranıyla Hristiyan Birlik Partisi (CDU) takip etti. Aşırı sağcı AfD yüzde 16 oy alarak üçüncü sırada yer aldı.

BAŞBAKAN FRIEDRICH MERZ VE CDU İÇİN YIKIM

Mecklenburg-Vorpommern seçimleri, Başbakan Friedrich Merz için ağır bir sınav niteliği taşıyor. Ankete göre, Merz'in partisi CDU, bu eyalette sadece yüzde 5,5 oy aldı. Alman basınında CDU'nun, bu oranla İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgedeki en kötü seçim sonucunu elde ettiği ve barajı kıl payı geçtiği değerlendirmesi yapıldı. Seçim sonuçlarını "bir felaket" olarak nitelendiren Merz, partinin SPD ve AfD arasındaki tırmanan çatışmada ezildiğini belirtti. Alman basınına göre Saksonya-Anhalt'taki geçmiş yenilginin ardından gelen bu sonuç, parti içinde Merz'in siyasi geleceğine yönelik tartışmaları ve baskıları zirveye taşıdı.

Seçim merkezlerinden toplanan verilere dayanan bu ilk sandık çıkış anketlerinin ardından, kesin oy sayım sonuçlarının yerel saatle 19.00'dan itibaren netleşmesi ve federal düzeydeki siyasi dengeleri derinden sarsması bekleniyor.

Kaynak: ANKA