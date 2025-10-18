Sancaktepe Kültür ve Sanat Sezonu Açılış Töreni Gerçekleşti

Sancaktepe Belediyesinin 2025-2026 Kültür ve Sanat Sezonu açılış töreni, Sancaktepe Sahnesi'nde gerçekleşti.

Törende, oyuncu Serdar Orçin Sancaktepe Belediyesinin faaliyetlerine dair bilgiler vererek sunum yaptı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin konuşmasında, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarla sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yeğin, Sancaktepe'de sanat faaliyetlerinin yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirmekle kalmıyor, Sancaktepe'yi sanatın buluşma noktası haline getiriyoruz. Konserlerimizle müziğin evrensel dilini sizlerle buluşturuyor, yerel ve ulusal sanatçıları sahnemizde ağırlayarak ilçemizin kültürel dinamizmini artırıyoruz. Her yıl büyüyen Kültür ve Sanat Festivalimiz ise bu yıl 'Ormanlar Geleceğimizdir' temasıyla düzenlendi. Bu tema, doğaya ve çevreye duyduğumuz sorumluluğun, kültürle el ele nasıl yükselebileceğinin en anlamlı örneğidir." diye konuştu.

Tiyatro alanında yapılan çalışmalardan da bahseden Yeğin, "Tiyatroyla ilgili sunduğumuz çeşitlilik, hem yetişkin hem de çocuk izleyicilerimiz için unutulmaz deneyimler sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarımız ile ilçemizde sahne sanatlarını daha da güçlendirecek ve tiyatro tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatacağız. Çocuk tiyatrolarımız ise miniklerin hayal dünyasını zenginleştirip, sahne sanatlarıyla tanışmalarını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeğin, temel amaçlarından birisinin, sanatı şehrin her köşesine taşımak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mahalle şenlikleri ile sokaklara, parklara sanat ve eğlenceyi ulaştırıyor, kitap fuarlarımızla okuma alışkanlığını destekliyor, kültür turlarımızla hemşehrilerimizi tarihi ve kültürel değerlerle buluşturuyoruz. Ayrıca açık hava film gösterimlerimiz ile yaz akşamlarını keyifli etkinliklere dönüştürüyoruz. Sancaktepe, her yaştan vatandaşımız için sanat ve kültürle buluşan bir şehir olmayı hak ediyor. Bizler de bu vizyonla, kültür ve sanatı ilçemizin kalbinde daha da ileriye taşımaya kararlıyız."

Sezon açılışı "Zakir" oyunuyla gerçekleştirildi

Tiyatro oyunları, sergiler ve konserlerin gerçekleştirileceği yeni sezonun açılışında, "Zakir" adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

Gerçek bir hikayeden esinlenerek yazılan oyun, Alevi-Bektaşi gelenekleri içerisinde yetişmiş Ali Ilgaz'ın hikayesini şiirsel bir üslupla anlatıyor.

Yönetmenliğini Ersin Umut Güler'in üstlendiği ve Ahmet Sami Özbudak'ın kaleme aldığı oyunda, Ali Seçkiner Alıcı ile Ersin Umut Güler rol alıyor.

"Oyunun izleyiciyle kurduğu bağı gördük"

Oyuncu Ali Seçkiner Alıcı, oyuna dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hazırlıklarımız 2023'te başladı. Başta öykünün sahibi Ahmet Sami Özbudak olmak üzere çok değerli ortaklar ve paydaşların katkılarıyla haziranda prömiyer yaptık. Oyun, Alevi ve Bektaşi geleneği üzerine kurulu olduğu için biz de fazlasıyla özenli olmalıydık. Oyunun, sloganist ve kışkırtıcı olmadan, kendi hakikati içinde ortaya çıkmasına çaba gösterdik." diye konuştu.

Hazırlık sürecinde metnin oldukça fazla değiştiğini belirten Alıcı, şunları anlattı:

"Bu iki hassas kavrama olan duyarlılığımız ve saygımızdan metin üzerinde fazlasıyla çalıştık. Nihayetinde metnin geldiği yerden mutluyuz. Oyun daha önce sahnelendi ve oyunun izleyiciyle kurduğu bağı gördük. Tiyatronun en çok işe yaradığı yer ünlü 'katarsis' kavramında ortaya çıkıyor. Burada izleyici, karakterlerle ve hikayelerle özdeşleşebiliyor. Bu açıdan seyircimizden gelen tepkilerden dolayı çok mutluyuz."

Alıcı, oyunun temel noktalarından birisinin "müzikal zenginlik" olduğunu vurgulayarak, "Oyunda bağlama, yer yer 3. bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun gibi ışık tasarımımız da önemli bir anlama sahip. Öte yandan oyun için özel özgün bir müzik çalışmamız olmadı. Anadolu'da binlerce türkü var ve oyunun dramatik yapısının ihtiyaç duyduğu türküleri burada kullandık. Bu noktada özellikle Ali Ekber Çiçek ve Ruhi Su'yu özellikle anmak ve yad etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.