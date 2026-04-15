Sancaktepe'de 3 aile sağlığı merkezi törenle hizmete açıldı

Ayhan ve H. Cahit Gülan, Musa Meral ile Gülizar Polat aile sağlığı merkezleri (ASM), Sancaktepe'de toplu açılış töreniyle hizmete alındı.

Ayhan ve H. Cahit Gülan ASM'de düzenlenen törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, kamu çalışanlarının temel gayesinin halka en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi.

Gözen, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle sağlık hizmetleri alanında ciddi dönüşüm, değişim ve dünyaya örnek olacak yaklaşımla çok güzel hizmetler ortaya konulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun aile sağlığı merkezlerini baştan dizayn ederek Türkiye Sağlık Yüzyılı Projesi kapsamında "koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli" mottosuyla yeni çalışma başlattığını kaydeden Gözen, böylece sağlık hizmetini vatandaşa ASM'ler vasıtasıyla götürmenin planının, projesinin yapıldığını anlattı.

Gözen, bu kapsamda da İstanbul'un birçok yerinde son 2 yıldır modern aile sağlığı merkezleri açtıklarını dile getirdi.

Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz da toplum sağlığı açısından önemli bir hizmetin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, aile sağlığı merkezleriyle vatandaşın daha hızlı, kolay ve etkin sağlık hizmetlerine ulaşımının sağlanacağını söyledi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ise ilçede 7 aile sağlığı merkezinin inşaatını sürdürdüklerini, bunlardan 3'ünün açılışını yaptıklarını, 4'ünü de gelecek ay itibarıyla hizmete açacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin en donanımlı sağlık merkezlerinin olduğu ilçe olma yolunda hızla ilerlediklerini kaydeden Yeğin, "Şehir Hastanesi projesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da önem gösterdiği bir proje. Çok yakın zamanda inşaat çalışmaları tamamlanıp halkımızın hizmetine alınacak." bilgisini verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Küçükoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002'de başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle İstanbul'da 217 olan aile sağlığı merkezi sayısının 1117'ye çıktığını aktararak, "Yani yaklaşık 5 kat daha artırdık. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da koruyucu sağlık hizmetlerine verdiği önemle bu hızı daha da artırmak istiyoruz. Bu senenin sonuna Sayın Bakanımızın da talimatıyla kendimize 150 yeni aile sağlığı merkezi hedefi koyduk. Bunları da hizmete alabilmek ve vatandaşlarımıza yerinde, evine yakın hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Sancaktepe'de şehir hastanesi inşaatının devam ettiğini bildiren Küçükoğlu, "Hastane inşaatı seneye tamamlandıktan sonra 4 bin 50 yatağıyla hem Sancaktepe'ye hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye hizmet sunacak şekilde faaliyete geçecek. Sancaktepe'de bir şehir hastanesi, bir ağız diş sağlığı hastanesi, 112 istasyonu, 16 aile sağlığı merkezi ve 2 sağlıklı hayat merkezini çok kısa sürede hizmete almayı umuyoruz." dedi.

Programda, hayırseverler Ziya Alp Gülan, Ferhat Meral ve Ali Polat da birer konuşma yaptı.

Dua edilmesinin ardından 3 merkez kurdele kesilerek hizmete açıldı.